Mjällbys monstersvit – tangerat rekord

Mjällby och Örgryte har inte mött varandra sedan de båda spelade i superettan 2019.

Därefter har klubbarn levt i helt olika verkligheter.

Under fredagen ställs de mot varandra igen.

Foto: Bildbyrån

För första gången på väldigt länge går Mjällby AIF in i en tävlingssäsong med höga förväntningar på sig. Klubben vann inte bara SM-guld i fjol, man gjorde det genom att slå nytt poängrekord i Allsvenskan – med blott en förlust på hela året.

Den kom redan i den åttonde omgången borta mot AIK. Efter det kasserade Mjällby in 18 segrar och fyra kryss innan säsongen hann ta slut. När årets sista match var färdigspelad hade Mjällby rivit av 22 allsvenska matcher utan förlust.

Blekingelaget tangerade därmed Malmö FF:s rekord från säsongen 1949/50 i flest antalet matcher utan förlust under en och samma säsong.

Mjällby har däremot en bra bit upp till alla tiders allsvenska rekord för flest matcher utan förlust. Även den platsen erhålls av Malmö FF. Skånelagets upplaga från tidigt 50-tal spelade hela 49 allsvenska matcher mellan maj 1949 och juni 1951 utan att förlora. Mjällby skulle sannolikt behöva gå obesegrade över 2026 för att slå MFF:s rekord.

Foto: Bildbyrån

Lagens cupfacit

Mjällby inledde årets cupsäsong med 2-0 hemma mot Kalmar FF. En seger mot Örgryte i den andra gruppspelsmatchen kan innebära att Mjällby redan har säkrat en plats i slutspelet med en match kvar att spela. Lyckas Blekingelaget gå obesegrade genom gruppen kommer man med stor sannolikhet bli seedade, vilket innebär hemmaplan i kvartsfinalen.

Precis som i Allsvenskan har Mjällby gjort bra resultat i Svenska Cupen de senaste åren. 2023 nådde man hela vägen till final, som man dessutom fick spela hemma på Strandvallen. Hemmaplansfördelen hjälpte föga och BK Häcken kunde bärga hem sin tredje cuptitel efter en säker 4-1-seger.

Efter finalen 2023 har Mjällby tagit sig vidare från gruppen både 2024 och 2025. Vid båda tillfällena blev man eliminerade redan i kvartsfinalen.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS kan stoltsera med hela tolv SM guld genom historien. På cupfronten är det desto skralare. ”Sällskapet” har endast en cuptitel, som man vann år 2000 efter en finalseger mot AIK på Gamla Ullevi.

ÖIS cupfacit de senaste åren är inte heller mycket att hänga i grannen. 2013, den första säsongen som spelades med gruppspel, gick klubben hela vägen till semifinal och åkte ut mot Djurgården. Därefter har Göteborgsklubben inte lyckats ta sig vidare från gruppspelet en enda gång.

Foto: Bildbyrån

Lagens 12 senaste möten

2019:

Mjällby – Örgryte, 2-1

Örgryte – Mjällby, 1-1

2017:

Mjällby – Örgryte, 2-1

Örgryte – Mjällby, 3-1 (efter förlängning i kvalet)

2015:

Örgryte – Mjällby, 1-0

Mjällby – Örgryte, 1-1 (efter förlängning i kvalet)

2014:

Mjällby – Örgryte, 2-0 (svenska cupen)

2008:

Örgryte – Mjällby, 2-0

Mjällby – Örgryte, 1-1

2007:

Mjällby – Örgryte, 2-0

Örgryte – Mjällby, 3-1

Mjällby – Örgryte, 1-1 (4-2 efter straffar i Svenska Cupen)