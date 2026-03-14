Skandalscener – när Mjällby krossade Malmö

Mjällby är vidare till semifinal i svenska cupen.

Matchen avbröts i andra halvlek tillföljd av inkastade bengaler från MFF-klacken.

Mjällby vann matchen med 4–0.

Mjällby gick på nock när Malmö FF gästade Strandvallen i svenska cupens kvartsfinal. Efter 17 minuter drog Elliot Stroud till med vänsterfoten och satte 1–0. Tio minuter senare assisterade han fram till Jacob Bergströms 2–0.

I den andra halvleken fortsatte Mjällby på den inslagna vägen. I den 59:e minuten styrdes 3–0 in av MFF-backen Theodor Lundbergh. Några minuter senare gjorde Villiam Granath ett fjärde mål.

Då gick topplocket för den tillresta Malmöklacken. Flertalet bengaler kastades in på planen och träffade nästan de egna spelarna. Matchen tvingades avbrytas och en dryg kvart senare kunde spelarna återvända till planen.

Efter avbrottet kunde Mjällby utan några bekymmer spela hem segern. Hemmalaget vann med 4–0 och kommer ställas mot Gais i semifinalen. Den matchen spelas nästa lördag.