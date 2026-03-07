TRE PUNKTER: ”Måste finnas en plats åt honom i Potters trupp”

STOCKHOLM. Hammarby IF är vidare i Svenska cupen efter dagens storseger mot Östers IF.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling kommer här med tre punkter efter dagens match på 3 arena.

Foto: Bildbyrån

Det måste finnas en plats för Nahir Besara i VM-playofftruppen

Om drygt en och en halv vecka är det dags för Graham Potter att ta ut sin trupp till Sveriges VM-playoff mot Ukraina och Nahir Besara visade återigen denna eftermiddag att han måste finnas med på planet till Valencia.

Bajen-kaptenen behöver inte nödvändigtvis starta den 26 mars mot Ukraina, men jag känner att nära han fortsätter att imponera på det här sättet vecka efter vecka så måste det finnas utrymme för att ta med honom som någon form av joker, för det kan sannerligen komma att behövas, inte minst sett till Blågults skadeläge.

Ett presspel att beundra – kommer straffa många lag

Hammarbys presspel, under framförallt den första kvarten, är bland det bästa jag har sett.

Östers IF kom i stort sett ingenstans och Bajen fick även utdelning två gånger om under den inledande kvarten, där det första målet kommer helt via presspelet.

Visst kommer det vara svårare att pressa på samma sätt mot toppkonkurrenter i allsvenskan, men även mot lag med mer kvalité så kommer det här vara ett otroligt användbart och farligt vapen för Kalle Karlssons manskap 2026.

Friskt vågat – framtiden får utvisa om det blir något vunnet

Östers IF kom till Stockholm och ville spela sitt spel. Det spelades mestadels kort vid insparkar och Växjöklubben tog sig vid några tillfällen riktigt fint ur Hammarbys press, vid andra tillfällen blev man straffade, som vid hemmalagets 1–0-mål exempelvis.

Man kan tycka att det är naivt av Öster att komma till Stockholm och inte anpassa matchplanen efter motstånd och i dag blev man verkligen straffade för det, sedan går det också att se det långsiktiga perspektivet som är att Öster inte kommer att möta lag av denna kvalité i superettan och då finns klara fördelar med att slipa på det spelet som man vill spela.

Ifall det här kommer att gynna Öster i det långa loppet får framtiden utvisa, i dag blev man dock alldeles för straffade.