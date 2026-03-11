Trio borta för Djurgården dagarna före derbyt

STOCKHOLM. På söndag spelar Djurgården cupderby mot Hammarby.

Under onsdagens träning saknades kapten Adam Ståhl, Nino Žugelj och Daniel Stensson.

Foto: Bildbyrån

Djurgården tog sig vidare till Svenska cupens kvartsfinal efter 2-0 hemma mot BP i söndags.

Nu väntar Hammarby i ett bortaderby på 3Arena på söndag, ett Bajen som i gruppspelet gick rent och gjorde 14 mål framåt.

Under onsdagen tränade Djurgården på ett regnigt Kaknäs och på planen syntes vare sig Adam Ståhl, Nino Žugelj eller Daniel Stensson.

Den sistnämnde har varit borta under hela cupspelet på grund av skada medan kapten Ståhl bommat de två senaste matcherna på grund av en sjukdom som högerbacken själv valt att mörka kring.

Žugelj skadade sig senast mot BP efter en uppåtgående formkurva och det är oklart hur pass allvarligt det är med slovenen som värvades in för dyra pengar från Bodö/Glimt inför fjolårssäsongen.

Glädjande för Djurgården var dock att Leon Hien och Mikael Anderson, som både dragits med skadebesvär, tränade för fullt på den något regntunga konstgräsmattan.

Dessutom dök klubbikonen Haris Radetinac upp för att bevittna träningen.

– Jag hade ändå några ärenden i närheten, sa Radetinac när FD frågade i förbifarten.

