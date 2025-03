Det blir viktigast mot Bajen – enligt Heintz: ”Kommer att bli avgörande faktor”

Det vankas cupkvartsfinal på Ullevi.

IFK Göteborg tar emot Hammarby IF.

– Det kommer vara en tuff match, vi möter riktigt bra offensivt lag, säger Tobias Heintz inför matchen.

Gruppspelet avslutades förra helgen och denna helg är det dags för kvartsfinalerna.

IFK Göteborg imponerade stort under gruppspelet, men under söndagen väntar en ny tuff utmaning då Hammarby IF kommer på besök.

– Det kommer vara en tuff match, vi möter riktigt bra offensivt lag. Nu kommer matchen att spelas på gräs och det kan nog vara till vår fördel, men det kommer att bli en kul och tuff match, inte minst när det kommer så mycket publik, säger Tobias Heintz till FotbollDirekt.

Just publiken och det tryck vi kan förvänta oss är Heintz noga med att lyfta som en viktig faktor.

– Det är en väldigt avgörande faktor tror jag, att vi får så pass mycket stöd och att vi känner trycket som Blåvitt-fansen kan ge oss. Så det är utan tvekan en stor fördel för oss.

Lite speciellt inför den här kvartsfinalen är att det, på sätt och vis, är två lag som känner varandra väldigt bra.

I IFK Göteborg återfinns som bekant Stefan Billborn och Joachim Björklund med förflutet i Hammarby.

Frågan är dock vilka det gynnar mest att duon har förflutet i Stockholmsklubben.

– Den är lite tuff, det är som du säger att båda parterna känner varandra bra och jag tror först och främst att man förväntar sig två offensiva lag som gillar att göra många mål, så det kan bli en väldigt kul och kaotisk match.

– Sen är det en lite svår fråga att svara på och i vilken riktning det går tror jag kan vara 50/50, vem som gynnas mest av det.

Ni har redan slagit ut ett Stockholmslag i Djurgården, vill ni på nytt vara Stockholmsdräpare?

– Absolut, det var en stark resultat och kan vi göra samma sak nu, samtidigt som vi får ännu mer stöd och med det självförtroendet vi har fått nu, så tror jag absolut att vi kan fortsätta den trenden.

Avslutningsvis, vad tror du blir avgörande mot Hammarby?

– Jag tror det kan vara många saker, men om jag ska sätta fingret på en sak så kan det vara vem som behåller lugnet genom matchen. Att man inte påverkas negativt ifall saker inte går vägen i början, eller som saker ändrar sig under matchen. Att man behåller ”roen” som vi säger i Norge. Att man är mest kall i huvudet tror jag kommer att bli avgörande faktor, avslutar Heintz.

Kvartsfinalen mellan IFK Göteborg och Hammarby sparkas igång klockan 13:00 under söndagen.