Bajen segrade mot HJK i genrepet

Nästa vecka drar gruppspelet i Svenska Cupen igång.

I dag genrepade Hammarby borta mot finska HJK.

Då vann man med 2-1 efter ett självmål och ett från Nahir Besara.

Besara. Foto: Bildbyrån

Efter en lång försäsong har det dragit ihop sig för svensk tävlingspremiär då herrarna går in i gruppspelet till Svenska Cupen nästa helg.

I dag hade Hammarby rest till Finland för att genrepa mot HJK i Tali fotbollshall.

När matchen hade blåsts igång dröjde det endast 22 minuter innan det första målet skulle komma. Detta efter att Nahir Besara dragit in en frispark som Obilor Okeke ordnat.

Därefter skulle hemmalaget kvittera och matchen såg ut att gå mot ett oavgjort resultat. Detta fram till den 82:a minuten då Noah Persson slog in ett inlägg som gick via en HJK-spelare och in i eget mål.

Hammarby möter superettanlaget Brage i cuppremiären. Den spelas på 3Arena klockan 19.00 på fredag nästa vecka.