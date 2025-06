Smällen för AIK – Guidetti utbytt skadad

AIK träningsspelade borta mot Bodø/Glimt under söndagen.

Då var olyckan framme för John Guidetti.

Detta då han tvingades till byte på grund av en befarad skada i den första halvleken.

Under söndagen spelar AIK sin första match sedan man klev på allsvenskt uppehåll efter förlusten mot IK Sirius i Uppsala.



Då ställdes man mot de norska mästarna Bodø/Glimt på Aspmyra Stadion i Norge.



Det skulle inte bli någon enkel uppgift och efter de första 45 minuterna låg man under med 2-0.



Än värre blev det när John Guidetti, som spelade från start, tvingades till byte på grund av skada.



Matchen var åtta minuter gammal när 33-åringen fick en smäll och senare blev liggande på konstgräsplanen. Efter att ha försökt fortsätta spela vidare tvingades anfallaren att utgå efter problem med vänster baksida. I hans ställe kom Stanley Wilson in.



AIK förlorade matchen med 4-0.