Sembrant tillbaka i Blågult – i U23-landslagets stab

SOLNA. Det svenska U23-landslaget får ett meriterat tillskott till ledarstaben under kommande samling.

Linda Sembrant tar plats i ledarstaben under kommande samling, detta meddelar U23-landslagets förbundskapten Magnus Wikman.

– Hon kommer kunna hjälpa dem med sin smartness, charm och den erfarenhet hon besitter, säger Wikman till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Linda Sembrants sista landslagssamling som spelare blev under bronsmötena med Frankrike i Nations League förra hösten.

Redan nu är dock AIK-mittbacken tillbaka i Blågult, detta då hon kommer att finns med och hjälpa U23-landslagets ledarstab under kommande samling.

Magnus Wikman, förbundskapten för U23-landslaget, förklarar vad han hoppas och tror att Sembrant kan bidra med.

– Det ena är såklart, för spelarnas skull, en smart, charmig, intelligent person, som har otrolig erfarenhet av landslagsspel, dit det här laget ska sträva, de här individerna, att ta sig till ett A-landslag. Är det något hon har så är det matcher där och mästerskap, medaljer. Hon kommer kunna hjälpa dem med sin smartness, charm och den erfarenhet hon besitter.

– Det tror jag är det absolut viktigaste och bästa som vi får med, men sen är det också en människa som kommer att fungera i ledargruppen och göra den ännu bättre också. Hon är likeable för oss alla, oavsett ålder eller kön.

Wikman hymlar inte heller om att han gärna ser att Sembrant är med under fler samlingar i år, men hennes främsta fokus är samtidigt spel i AIK.

– Det kommer att vara dialog mellan henne och AIK. De är positiva såklart, de ser väl någon framtid kring det också och vi vill såklart ha med henne så mycket som möjligt, även om vi är medvetna om att nummer ett är hennes spel i AIK.

– Samlingarna och det här fönstret gör ju att det är lite längre från när hon kommer hem tills de har match jämfört med tidigare. Så hon kommer få möjlighet att träna på plats själv för att förberedda sig för AIK. Jag hoppas att hon kan vara med fler samlingar, men det kommer hänga på ett samarbete mellan framförallt henne och hennes klubb. Men jag hoppas att vi får den möjligheten under några samlingar under året och att framförallt tjejerna får chansen att lära känna henne och den hjälp hon kommer kunna ge, avslutar Wikman.