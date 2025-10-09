Algeriet klara för spel i VM 2026

Ännu ett lag har kvalificerat sig för spel i VM 2026.

Detta i form av Algeriet – som besegrade Somalia under torsdagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Nästa sommar går VM av stapeln i Kanada, Mexiko och USA. Nu har ännu ett lag kvalificerat sig till turneringen.

Detta från det afrikanska VM-kvalet, där Algeriet ställdes mot Somalia under torsdagen.

På Miloud Hadefi Stadium skulle bortalaget, i form av Algeriet, stå för en bekväm seger med 3-0 – där Riyad Mahrez gjorde ett mål och Wolfsburgs Mohamed Amoura två.

Seger innebär att Algeriet toppar sin grupp med fyra poäng ner till Uganda på en andraplats. Således är man klar gruppetta.

Sedan tidigare står det klart att Australien, Iran, Japan, Jordanien, Sydkorea, Uzbekistan, Egypten, Marocko, Tunisien, Kanada, Mexiko, USA, Argentina, Brasilien, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay och Nya Zeeland är klara för slutspelet i Nordamerika nästa år.

