Bekräftar: Källström lämnar som fotbollschef – får ny roll

Kim Källström lämnar jobbet som fotbollschef på Svenska Fotbollförbundet.

En omorganisation kommer att ske av fotbollsavdelningen.

– Tanken är att Kim Källström ska bli landslagschef, säger förbundets ordförande Simon Åström till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Kim Källström fick sitt jobb som fotbollschef i december 2023, men nu kan han enligt uppgifter från Expressen bli petad. Anledningen ska vara att omorganisation och medarbetarna blev under måndagen inkallade på möte för att få ta del av förändringen.

Kim Källström ska enligt uppgifterna ha blivit erbjuden en ny roll.

Fotbollskanalen rapporterar vidare att Svenska Fotbollförbundet kommer att omorganisera själva ”fotbollsavdelningen” och där Källström kommer att arbeta med landslagen.

– Vi delar upp den i två delar. Det finns två huvuduppdrag och det ena är att vinna matcher med våra landslag och det andra handlar om att utveckla och utbilda spelare, säger SvFF:s ordförande Simon Åström till Fotbollskanalen.

– Tanken är att Kim Källström ska bli landslagschef med ansvar för A-landslagen, U21, U23, material och evenemang. Sedan får vi en utvecklingsavdelning med en nu vakant roll som utvecklingschef, som tar ansvaret för utbildning, fotbolls- och spelarutveckling samt ungdomslandslag. Vår bild är att detta är ett bättre sätt att organisera verksamheten för svensk fotbolls bästa.



