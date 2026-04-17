Beskedet: VM-finalen kommer att ha en halvtidsshow

För första gången i VM:s historia kommer finalen att ha en halvtidsshow.

Det bekräftar Fifa-presidenten Gianni Infantino.

Pausen kan, enligt uppgifter, komma att bli upp till 25 minuter lång.

År 1930 arrangerade Uruguay historiens första Fotbolls-VM. Sedan dess har fotbollspubliken världen över kunnat ta del av 21 världsmästerskap spritt över kontinenterna.

Gemensamt för samtliga turneringar är att finalen inte har haft någon regelrätt halvtidsshow i en ”amerikansk” bemärkelse.

Det blir det dock ändring på i sommar. Under gårdagens World Economic Summit i Schweiz bekräftade Fifa-presidenten Gianni Infantino att sommarens VM-final på MetLife Stadium i New Jersey kommer att ha en historisk första ”halftime show”. Den kommer att organiseras av Coldplay och dess sångare Chris Martin.

”Det kommer inte bara att vara en… det kommer att vara en av de största i världen”, sade Infantino enligt BeinSports.

Enligt X-kontot The Touchline kan halvtidsshowen bli upp till 25 minuter lång.

VM-finalen 2026 spelas den 19 juli i sommar.