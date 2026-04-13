Carlos Queiroz blir förbundskapten för Ghana

Ghana anställer inför sommarens VM.

Carlos Queiroz är utsedd till ny förbundskapten.

För två veckor sedan sparkade Ghana förbundskaptenen Otto Addo efter en förlust mot Tyskland.

Ghana är klart för VM-slutspel i sommar och nu har de presenterat en ny förbundskapten. Det är Carlos Queiroz som kommer att leda nationen i mästerskapet.

Queiroz har tidigare varit förbundskapten för Portugal, Iran och Colombia. Han har dessutom varit tränare för Real Madrid.

Gahan är i samma VM-grupp som England Kroatien och Panama.