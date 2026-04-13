Carlos Queiroz blir förbundskapten för Ghana
För två veckor sedan sparkade Ghana förbundskaptenen Otto Addo efter en förlust mot Tyskland.
Ghana är klart för VM-slutspel i sommar och nu har de presenterat en ny förbundskapten. Det är Carlos Queiroz som kommer att leda nationen i mästerskapet.
Queiroz har tidigare varit förbundskapten för Portugal, Iran och Colombia. Han har dessutom varit tränare för Real Madrid.
Gahan är i samma VM-grupp som England Kroatien och Panama.
