Tvingades av för Sverige redan i första halvlek

Sverige vidare till playoff-final efter seger mot Ukraina, men ett orosmoln är Isak Hien som klev av skadad redan i försa halvlek.

Sex minuter tog det innan Sverige tog ledningen mot Ukraina i VM-playoffet efter att Viktor Gyökeres från nära håll petat in 1-0 på pass från Benjamin Nygren.

Därefter hade både Sverige och Ukraina varsin jättechans, men när klockan tickat upp till 35 minuter var ställningen fortsatt 1-0 på Estadi Ciutat de València.

Men då tvingades i stället Isak Hien kliva av skadad. Mittbacken som fram till dess svarat för en bra insats i försvaret satte sig ner i gräset och efter att ha fått låret lindat var det färdigspelat.

In kom i stället Celta Vigos Carl Starfelt.

Sverige vann matchen med 3-1 efter ett hattrick från Viktor Gyökeres och nu väntar Polen i playoff-final på tisdag på hemmaplan.

Det återstår att se om Hien kan vara med då. Graham Potter hade själv inget att säga om skadan när han träffade tv-studion efteråt.