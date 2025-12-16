Fifas besked – sänker biljettpriserna till VM

Fifa har fått utstå massiv kritik för sina biljettpriser till VM 2026.

Nu har man valt att införa en helt ny biljettkategori.

Det innebär att man nu kan köpa biljetter för omkring 550 kronor.

Foto: Alamy

Det var efter det att biljettpriserna till VM 2026 offentliggjordes som Fifa fick motta hård kritik. Detta då vissa av biljetterna till gruppspelsmatcher startade på 2200 kronor. För en biljett i finalen var man tvungen att lägga ut 38 700 kronor.

Därför har Fifa nu valt att införa en helt ny biljettkategori som är klart mer prisvärd än de andra. I den nya kategorin ”Supporter Entry Tier”, som gäller samtliga 104 matcher inklusive finalen, kan man köpa en biljett för 60 dollar per match (vilket är drygt 550 kronor).

Vad gäller utbudet av de billigare biljetterna kommer 50 procent av varje nations biljettkvot att hamna i två olika kategorier. 40 procent av dem är ”Supporter Value Tier-biljetter” och 10 procent ”Supporter Entry Tier-biljetter”.

Hur dessa biljetter ska fördelas skriver Fifa är till de respektive nationsförbunden att besluta om.

Fifa tillägger även att supportrar som har köpt biljetter i hopp om att deras landslag tar sig till VM, men inte gör det, kommer att få den administrativen avgift avskrivs när återbetalningar för misslyckade ansökningar återbetalas.