FIFA:s jobbiga siffror – kan bli publikfiasko i VM

VM 2026 i Nordamerika närmar sig med stormsteg.

Då har värdlandet USA svårt att fylla sin hemmapremiär, rapporter The Athletic.

Den 12 juni spelar USA sin VM-premiär mot Paraguay i Los Angeles. Frågan är om det blir någon publikfest på SoFi stadium där matchen ska spelas.

Den 10 april, nästan exakt två månader innan premiären, hade 40 934 biljetter sålts till USA:s premiär, enligt uppgifter till The Athletic. Samtidigt har matchen mellan Iran och Nya Zealand, som spelas tre dagar senare på samma arena, sålt 50 661 biljetter.

Enligt FIFA kommer SoFi stadium ha en publikkapacitet på 69 650 under VM. USA:s premiär mot Paraguay riskerar därmed att vara knappt två tredjedelar (59 procent) fylld.

De som har köpt biljett till matchen har även behövt punga upp en rejäl slant. När försäljningen öppnades i oktober var matchen mellan USA och Paraguay den tredje dyraste i hela turneringen, efter finalen och en av semifinalerna.

Trots det bristande intresset har FIFA inte sänkt priserna. De dyraste biljetterna för USA:s premiär är prissatta till 2 730 dollar (cirka 25 000 svenska kronor), samtidigt som de billigaste kostar 1 120 dollar (cirka 10 000 svenska kronor).

Fifa själva menar dock inte att det rör sig om något bristande publikintresse för VM. Enligt FIFA-presidenten Gianni Infantino har det sålts över 5 miljoner av de totalt 6,7 miljoner tillgängliga biljetterna sålts.

Infantino har även försökt rättfärdiga den höga prissättningen genom att peka på FIFA:s kostnadskostym. Under World Economy Summit den 17 april belyste han frågan.

– VM är det huvudsakliga och hittills enda tillfället då FIFA går med vinst. Vi tjänar pengarna under en månad var fjärde år. Under de 47 månaderna till nästa VM spenderar vi de pengarna, sa FIFA-presidenten enligt The Athletic.

När frågan om biljettpriserna kommer upp kallar Infantino marknaden för VM-biljetter som ”väldigt speciell”.

– Ingen klagar när man går på en konsert eller en NFL-match, sa FIFA-presidenten enligt The Athletic.

När han blev ifrågasatt angående det utalandet svarade han:

– Det är så marknaden ser ut.