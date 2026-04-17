Han gör Sveriges officiella VM-låt: ”Prickade krysset”

Sverige har tagit sig till fotbolls-VM 2026.

Då har det Svenska Fotbollförbundet låtit Thomas Stenström komponera sommarens VM-låt.

– Jag satte inte en enda straff under hela min fotbollskarriär, säger artisten i ett uttalande.

När Viktor Gyökeres dundrade in 3-2-målet mot Polen den 31 mars stod det klart att Sverige hade tagit sig till sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada.

Då kunde Thomas Stenström, som på uppdrag av det Svenska Fotbollförbundet skrivit Sveriges officiella VM-låt, andas ut.

Låten han har skrivit kommer att släppas den 15 maj – en månad före premiären mot Tunisien – och är enligt artisten själv en riktig pangträff.

– Jag satte inte en enda straff under hela min fotbollskarriär, men nu när jag fick den stora äran att försöka igen, så tog jag den, och jag tror fan jag prickade krysset, till slut, säger Stenström i ett uttalande på SvFF:s hemsida.

Även Victor Nilsson Lindelöf, som är lagkapten för det blågula landslaget, ser fram emot att få höra Stenströms låt.

– Vi ser verkligen fram emot VM som väntar och det känns riktigt bra att Thomas kommer göra årets VM-låt. Tillsammans med alla supportrar vill vi skapa nya minnen, och där kommer Thomas och låten bidra till att skapa den där häftiga känslan som bara kan uppstå kring en mästerskapssommar, säger Nilsson Lindelöf.