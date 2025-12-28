Hjälpt Öis upp till allsvenskan – drömmer nu om VM
Owen Parker-Price anslöt till Örgryte IS i somras.
Mittfältaren hjälpte klubben tillbaka till allsvenskan och inför nästa sommar så drömmer han om VM.
– Klart det hade varit coolt att spela. Jag menar, det är ju VM, säger han till GP.
Owen Parker-Price kom till Torslanda IK inför säsongen 2019.
Klubben låg då i division tre och under sex år hjälpte han klubben upp till ettan, innan han i somras lämnade för Örgryte IS.
Under hösten var mittfältaren otroligt viktig när Öis tog sig tillbaka till allsvenskan via kvalspel.
Nu väntar alltså spel för mittfältaren i allsvenskan, samtidigt drömmer han om något större, nämligen VM i USA, Kanada och Mexiko med Nya Zeeland.
– Allt handlar om att vara fokuserad och göra sitt bästa varje dag i Öis. Jag menar, jag förväntade mig inte att bli uttagen i höst, så vi får se vad som händer. Det är okej oavsett. Men klart det hade varit coolt att spela. Jag menar, det är ju VM, säger han till GP.
