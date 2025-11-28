Irans delegation bojkottar VM-lottningen i USA
Om en vecka lottas gruppspelet till VM 2026.
Då kommer den iranska delegationen inte att vara på plats.
Detta USA har vägrat att bevilja visum för delar av delegationen.
Nästa sommar spelas VM-sluspelet i USA, Mexiko och Kanada. Ett av länderna som har kvalificerat sig dit är Iran, för fjärde gången i rad.
Nästa fredag, den 5 december, lottas gruppspelet i turneringen i Washington DC. Då har den Iranska delegationen valt att bojkotta lottningen.
Detta då delar av delegationen inte har fått sitt inresevisum beviljat från USA. Det bekräftar det iranska fotbollsförbundet i ett uttalande.
”Vi har informerat Fifa om att beslutet inte har något med sport att göra och att medlemmarna i den iranska delegationen inte kommer att delta i VM-lottningen”, skriver det iranska förbundet i ett uttalande.
Sedan Donald Trump blev president för USA har han inresa för medborgare från tolv olika länder, där ett av dessa är Iran.
