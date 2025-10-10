Dahl Tomasson roterar friskt mot Schweiz

Sverige står inför en tuff uppgift i VM-kvalet då man välkomnar Schweiz till Nationalarenan.

Detta då man är i stort behov av tre poäng för att hålla drömmen om en direktplats till VM vid liv.

Matchen har avspark klockan 20.45.

Foto: Bildbyrån

Ett oavgjort resultat borta mot Slovenien blev en smärtsam förlust mot Kosovo i Pristina omgången efter.

Det innebär att Sverige nu står på en poäng efter två omgångar av VM-kvalet och är pressade att vinna hemma mot Schweiz.

Kvällens match spelas på Nationalarenan i Solna och har avspark klockan 20.45. Har du inte möjlighet att se matchen på plats har FotbollDirekt sammanställt en guide där du kan ta reda på hur du kan se matchen.

Inför kvällens match har förbundskapten Jon Dahl Tomasson valt att göra hela sex förändringar. Detta då Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Jesper Karlström, Lucas Bergvall, Ken Sema och Alexander Isak spelar från start. Detta samtidigt som Robin Olsen (som är utanför truppen), Hjalmar Ekdal, Hugo Larsson, Anton Salétros, Daniel Svensson och Anthony Elanga lämnas utanför elvan.

Startelvor:

Sverige:Viktor Johansson; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Ken Sema – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Schweiz: Gregor Kobel – Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez – Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder – Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.





