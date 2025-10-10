Kvalet till VM 2026 fortsätter för Sverige.

I kväll, fredag, ställs ”Blågult” mot Schweiz på hemmaplan klockan 20:45.

Här är allt du behöver veta.

Foto: Bildbyrån

Det svenska herrlandslaget tar sikte mot VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko, och ”Blågults” första mästerskap sedan EM 2020 (2021).

För Svensk del inleddes kvalet med ett fiasko. ”Blågult” fick med sig en poäng borta mot Slovenien, följt av en chockförlust mot Kosovo borta. I kväll, fredag, fortsätter kvalspelet med en hemmamatch mot gruppettan Schweiz, Sveriges första match för oktobersamlingen.

Arena: Strawberry arena, Stockholm.

Datum: 10 oktober 2025

Avsparkstid: 20:45

Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama VM-kvalmatchen mellan Sverige och Schweiz?

Viaplay äger rättigheterna och sänder alla Sveriges VM-kvalmatcher under hösten 2025. Kanalen sänder även U21-landslagets EM-kvalmatcher.

På Viaplay kan du streama hela Sveriges kval till VM 2026. Landslagsmatcherna ingår Viaplay Sports Medium-paketet, Viaplay Medium. Tittar du på matchen via Tele2 behöver du deras Total-paket för att få tillgång till Viaplay Sport.

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson. Foto: Bildbyrån

Niklas Holmgren och Bojan Djordjic kommenterar matchen mellan Sverige och Kosovo.

Sverige mot Schweiz – Vad kan man förvänta sig?

För svensk del står förstaplatsen i gruppen, och därmed direktplatsen till VM 2026, på spel. Vid en förlust mot Schweiz är förstaplatsen körd och då får ”Blågult” ta sig till VM via playoff.

Den stora snackisen denna samling har varit Robin Olsens infekterade exit från landslaget. Den mångåriga keepern valde att avsluta landslagskarriären och gick därefter hårt åt förbundskapten Jon Dahl Tomasson i en lång intervju, där han menade att ”JDT” ”inte är en ledare han vill jobba under”.

Robin Olsen: Foto: Bildbyrån

Dahl Tomasson replikerade och sa att ”Olsen har svikit sina lagkamrater”. Ersättaren i målet kommer att bli Stoke-målvakten Viktor Johansson.

Enligt rapporter från Fotbollskanalen kommer Sverige att göra flera förändringar i startelvan jämfört med förlustmatchen senast. Bland annat kommer Lucas Bergvall, Alexander Isak och Ken Sema in i elvan, medan Hugo Larsson, Anthony Elanga och Daniel Svensson förpassas till bänken.

Så startar Sverige, enligt uppgifter:

Viktor Johansson – Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Ken Sema – Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Schweiz toppar gruppen med två segrar av två möjliga och stormar mot VM 2026.

Sveriges grupp i VM-kvalet

Grupp B:

Kosovo

Slovenien

Sverige

Schweiz

Så spelas Sveriges VM-kval