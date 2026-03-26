JUST NU: Möts i ny playoff-final – chans till svensk revansch

Det såg först ut att bli Albanien.

Men efter en vändning i Warszawa står det klart att det blir en repris från VM-playoffet 2022 mellan Sverige och Polen.

För fyra år sedan tog sig Sverige till playoff-final efter att ha besegrat Tjeckien på hemmaplan efter förlängningsdrama.

Men väl i playoff-finalen vann Polen med 2-0 på polsk mark efter misstag från Jesper Karlström och Marcus Danielson.

Nu får Sverige chansen till revansch efter missen att ta sig till Qatar-VM 2022.

Medan Blågult i kväll gjorde processen kort med Ukraina i Spanien (seger 3-1 efter hattrick från Viktor Gyökeres) var det desto mer spännande i Warszawa där Polen ställdes i sin playoff-semi hemma mot Albabien.

Gästerna tog ledningen i första halvlek, men väl i andra vände Polen på steken genom storstjärnorna Robert Lewandowski och Piotr Zieliński.

Polen vann med 2-1 och därmed väntar en ny playoff-final mot Sverige. Den här gången spelas dock VM-playoffet på svensk mark med 50 000 åskådare i ryggen på Nationalarenan i Solna.