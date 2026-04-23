Larssons Blågult-hopp: ”Inte pratat med Graham Potter”

Sverige är klart för VM i sommar.

Något som gör FCK-stjärnan Jordan Larsson lycklig.

– Det är såklart alltid en motivation, säger han till Tipsbladet.

Sverige lyckades säkra en plats i VM efter en playoff-seger mot Polen. FC Köpenhamns Jordan Larsson har tidigare representerat Blågult men saknades i Graham Potters senaste trupp.

28-åringen medger att om förbundskaptenen ringer – då svarar han.

– Det är såklart alltid en motivation, det har varit ett nöje och en stor grej att vara en del av det jag var på EM 2021. Det har varit fantastiskt att få möjligheten, jag har inte pratat med Graham Potter, så jag har ingen aning om vad han tänker. Om han ringer säger jag såklart inte nej, säger Jordan Larsson till Tipsbladet.

Sveriges väg till VM har kritiserats då landslaget slutade sist i VM-kvalgruppen. Något Larsson inte ägnar en tanke åt.

– Som svensk är jag väldigt glad och stolt, jag tror att många pratar om hur oförtjänt det är. De vann två avgörande matcher, vilket skickade dem till VM. Det är det viktigaste, jag är väldigt glad som svensk och hoppas att vi som land kan göra bra ifrån oss i VM.

Jordan Larsson har gjort ett mål på åtta landskamper för Blågult.