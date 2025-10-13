Sverige jagar andraplatsen i VM-kvalet.

I kväll, måndag, ställs ”Blågult” mot Kosovo i Göteborg klockan 20:45.

Här är allt du behöver veta inför måstematchen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslagets jakt på VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada har börjat knackigt. Efter förlusten mot Schweiz i förra veckan är förstaplatsen körd för ”Blågult”, som ser ut att kunna missa ännu ett stort internationellt mästerskap (senast Sverige var med var EM 2020, som spelades 2021).

Sverige står på en poäng på tre spelade matcher, efter ett kryss borta mot Slovenien i premiärmatchen i september, chockförlusten borta mot Kosovo och fredagens förlustmatch mot gruppettan Schweiz. I kväll, måndag, kommer grupptvåan Kosovo på besök på Ullevi i Göteborg.

Arena: Ullevi, Göteborg.

Datum: 13 oktober 2025

Avsparkstid: 20:45

Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama VM-kvalmatchen mellan Sverige och Kosovo?

Viaplay äger rättigheterna och sänder alla Sveriges VM-kvalmatcher under hösten 2025. Kanalen sänder även U21-landslagets EM-kvalmatcher.

På Viaplay kan du streama hela Sveriges kval till VM 2026. Landslagsmatcherna ingår Viaplay Sports Medium-paketet, Viaplay Medium. Tittar du på matchen via Tele2 behöver du deras Total-paket för att få tillgång till Viaplay Sport.

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson. Foto: Bildbyrån

Niklas Holmgren och Fredrik Ljungberg kommenterar matchen mellan Sverige och Schweiz.

Sverige mot Kosovo – Vad kan man förvänta sig?

Förstaplatsen i gruppen, och därmed den enda direktplatsen till VM 2026, är onåbar för ”Blågult” efter förlusten mot Schweiz. För svensk del skulle en seger mot Kosovo i kväll kunna innebära en andraplats i gruppen med två omgångar kvar. Det som krävs är att Sverige vinner mot Kosovo samtidigt som Slovenien inte vinner mot Schweiz.

En andraplats i gruppen innebär playoff-spel till VM 2026. Sverige har även möjlighet att ta sig till playoff även vid en missad andraplats, tack vara Nations League-gruppsegern i våras.

– Om vi ska komma tvåa, då måste vi vinna. Om vi vinner kan vi ligga tvåa efter matchen, sa förbundskapten Jon Dahl Tomasson på söndagskvällens presskonferens.

Viktor Gyökeres, Lucas Bergvall, Alexander Isak. Foto: Bildbyrån

Förbundskaptenen avslöjade också tre av elva spelare som kommer att starta kvällens match mot Kosovo. Det handlar om Alexander Isak och Viktor Gyökeres på topp, samt Viktor Johansson i mål, som har gått in som förstamålvakt efter Robin Olsens infekterade exit från det svenska landslaget inför oktobersamlingen.

Matchen är den första tävlingslandskampen som det svenska landslaget spelar på Ullevi i Göteborg på 16 år, sedan 2009.

Gästande Kosovo står på fyra inspelade poäng efter förlust mot Schweiz i premiären, seger mot Sverige och kryss mot Slovenien senast.

Sveriges grupp i VM-kvalet

Grupp B:

Kosovo

Slovenien

Sverige

Schweiz

Så spelas Sveriges VM-kval