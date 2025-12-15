Mudryk kan göra chockcomeback mot Sverige

Sverige ställs mot Ukraina i semifinalen av play off-spelet till VM 2026.

Då kan Mykhailo Mudryk få sin dopningsavstängning hävd – och göra en chockcomeback.

– Jag skulle definitivt kalla in honom, säger den tidigare förbundskaptenen Jozjef Sabo till ukrainsk media.

Foto: Bildbyrån

Chelsea-spelaren Mykhailo Mudryk, 24, är tillfälligt avstängd för dopning sedan december 2024. Lägg där till att han har körförbud i England.

Mittfältaren väntar fortsatt på en dom efter att han fastnade i ett dopningstest. Skulle han dömas för dopningsbrott riskerar han upp till fyra års avstängning enligt det engelska fotbollförbundets regler.

Nu rapporterar sajten Foot Mercato att den ukrainska spelarens avstängningen kan hävas redan den 17 januari.

Det innebär i sin tur att han kan vara tillgänglig för spel mot Sverige i play off-mötet till VM i mars nästa år.

Då menar den förre förbundskapten för Ukraina, Jozjef Sabo, gärna se Chelsea-spelaren vara en del av landslagstruppen.

– Även om det inte är för en hel match, utan för 10–15 minuter eller bara för träning. Det är nämligen väldigt viktigt för Mykhailo Mudryk att känna sig som en del av laget, att förstå att han inte är ensam och att folk tror på honom, säger Sabo till ukrainsk media.

Matchen mellan Ukraina och Sverige spelas den 26 mars på neutral plan, i Valencia.