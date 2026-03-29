Neymar satsar på VM – spelar inte bortamatcher

Neymar gör ett oväntat val inför VM.

Han spelar enbart hemmamatcher för att hålla kroppen i bästa möjliga skick.

Neymar har inlett den brasilianska Serie A-säsongen starkt med tre mål och en assist på sina tre första matcher. Samtidigt har han saknats vid flera tillfällen och ännu inte spelat på bortaplan.

Enligt brasilianska medier har 34-åringen tagit beslutet att endast spela matcher på hemmaplan för sitt Santos. Bakgrunden är hans skadehistorik där han efter flera tunga skador vill minska belastningen och undvika resor.

Målet sägs vara tydligt – att vara i toppform inför sommarens VM. Men vägen dit är osäker. Sedan Carlo Ancelotti tog över som förbundskapten har Neymar ännu inte blivit uttagen i landslaget.

Diskussionen i Brasilien är intensiv. Kritiker menar att det blir svårt att klara ett tätt VM-schema om han inte ens spelar regelbundet i klubblaget, medan andra pekar på att flera av landslagets anfallare ännu inte levererat.

VM-truppen presenteras den 18 maj.