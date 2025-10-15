NORDQVIST: ”Jaha, då ska Robin Olsen tillbaka nu…”

Robin Olsens landslagsexit kan bli den kortaste i mannaminne. Eller?

För målvakten tydliggjorde ju att nej tack till landslaget gällde så länge Jon Dahl Tomasson basade över laget.

Nu är JDT borta och MFF-keepern ska tillbaka nu eller?

Nej, det vore både märkligt och fel.

Foto: Bildbyrån

”Jag och Jon Dahl Tomasson satt vid samlingen för en månad sedan där han säger att jag är etta, att jag ska vara förstemålvakt. Och som alla vet gjorde jag ett misstag mot Slovenien och sånt är aldrig kul. Men sen fick jag ett samtal av honom i går att han ska byta ut mig och då kände jag att han är en ledare som jag inte vill jobba under. Därför väljer jag att tacka för mig, i alla fall så länge Jon Dahl Tomasson är förbundskapten”.

Orden är redan klassiska och kom från Robin Olsen dagen före landslagsuttagningen för några veckor sedan. Sedan dess har MFF-keepern varit out och sagt adjö till landslaget efter nio år som förstamålvakt i Blågult.

Men nu är Jon Dahl Tomasson sparkad och det betyder då att Olsen ska tillbaka eller? Det vore både märkligt och fel.

”Han svek sina lagkamrater”. Foto: Bildbyrån.

Olsen svek ju sina lagkamrater i landslaget enligt Dahl Tomasson och det hela blev en stor, stor grej i de mixade zonerna dagarna före första VM-kvalmatchen mot Schweiz. Viktor Johansson har blivit etta och den kampen framöver ska handla om Johansson och Noel Törnqvist, inte om Malmö FF:s målvakt som sedan hemkomsten från Aston Villa varit en stor besvikelse. De svaga insatserna mot Slovenien och Kosovo sköt bort Olsen själv som etta och förstår han inte själv att han inte längre är Sveriges bästa målvakt är det oroväckande.

Så nej, jag tror inte kommande förbundskapten kommer välja Olsen som sin nummer ett heller och då vill ju ändå inte Olsen vara med. Så det här med att han tackar nej till Sverige så länge Dahl Tomasson rattar landslaget är nog en parantes i ämnet.

Robin Olsen i landslaget. Foto: Bildbyrån.

Olsen ska inte tillbaka till landslaget enligt mig, det hade bara blivit konstigt efter allt som nu blivit kring honom. Om en erfaren ledare i truppen behövs på målvaktsposten kan Kristoffer Nordfeldt axla den manteln – som tredjekeeper. Nordfedlt gör ingen prestige i att spela kontra sitta bänk och då är han inte något problem – även om jag kan tycka att det är läge att fasa ut 36-åringen nu.

Tar Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf över skutan i landslaget är jag ganska säker att Nordfeldt ryker och att deras tidigare keeper från Djurgården Jacob Widell Zetterström kommer in i truppen i stället. Det är nog den bästa möjliga nya trean bakom Johansson och Törnqvist.

Tack för allt i landslaget Robin Olsen, du var fantastisk som Andreas Isakssons ersättare i många år och insatserna i kvalet till VM 2018 och i själva mästerskapet glömmer vi dig aldrig för.