Sverige är pressat och förbundskapten Jon Dahl Tomassons framtid är osäker.

FotbollDirekts panel besvarar de hetaste frågorna inför nyckelmatcherna:

✔️ Därför är VM-drömmen INTE över.

✔️ Så slutar måstematchen mot Schweiz.

✔️ Då kommer ”JDT” inte kunna vara kvar.

Foto: Bildbyrån

Det väntar två riktiga måstematcher för det svenska landslaget. Efter fiaskostarten på VM-kvalet i september, med en poäng borta mot Slovenien och chockförlusten borta mot Kosovo, är ”Blågult” pressat att vinna hemma mot gruppettan Schweiz på fredag och tvåan Kosovo på måndag.

Med en poäng på två matcher har Sverige fem poäng upp till direktplatsen till VM 2026, och det ska till en rejäl upphämtning för att det ska bli spel i USA, Kanada och Mexiko i nästa sommar. Men VM-drömmen är inte över för svensk del ännu. Om det är FotbollDirekts panelmedlemmar Casper Nordqvist, Tor Sundberg och Rasmus Hjortling Olofsson eniga.

Casper Nordqvist:

– Absolut inte. Slår vi Schweiz över två möten är det ju ingen fara på taket. Jag räknar nämligen att vi går rent i övrigt hemma mot Kosovo och Slovenien.

Tor Sundberg:

– Nej, långt ifrån. Även om vägen till mästerskapet i Nordamerika inte ser spikrak ut är den fortfarande vidöppen. Detta tack vare playoff-platsen i Nations League samt andraplatsen i kvalgruppen. Skulle ”Blågult”, mot förmodan, gå rent i resterande matcher ska det mycket till att vi inte vinner gruppen och kniper en direktplats.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Långt ifrån. Dels tror jag inte att det är helt kört att vinna kvalgruppen, men i värsta fall har vi playoff att falla tillbaka på vare sig antingen en andraplats i kvalgruppen eller Nations League.

Sverige deppar efter förlusten mot Kosovo. Foto: Bildbyrån

På fredag väntar en nyckelmatch för svensk del när Schweiz är på besök på Strawberry arena i Stockholm.

Casper Nordqvist:

– Sverige måste ut och köra, ta tag i taktpinnen direkt. Här hade man så klart velat ha med Dejan Kulusevski som anammar den kaxiga självsäkerheten bäst av alla. Schweiz kommer till Stockholm för att hämta hem ett kryss, då kan inte Sverige agera fegt tillbaka. Det vet också Jon Dahl Tomasson om och därför tror jag på en offensiv elva och likaså offensivt spel, vilket är det enda rätta. Schweiz är bra men knappast Spanien, så detta tar vi hem med en tolfte spelare i ryggen i form av en utsåld Nationalarena.

Tor Sundberg:

– Ser man till hur Sverige har ställt upp, presterat och har velat spela sin fotboll under Jon Dahl Tomasson tror jag att matchen mot Schweiz kommer att bli en vidöppen sådan. Får Sverige träff i sitt anfallsspel kommer fredagens tillställning att bli en målrik sådan – åt båda håll. Hade frågan handlat om vad jag hoppas att det blir för typ av match hade jag svarat målsnål, spännande och taktiskt smart från ”Blågult”.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Definitionen av ”Hawaii-fotboll”. Det känns som en match där spelet kommer vara böljande utan att något av lagen riktigt har kontroll. Första målet kan bli helt avgörande, så förhoppningsvis gör ”Blågult” det.

Hur slutar matchen?

Casper Nordqvist:

– Sverige vinner med 2-0, Gyökeres och Isak tystar tvivlarna med varsitt mål.

Tor Sundberg:

– Sverige kommer att gå ut hårt och imponera under de första tio minuterna. Därefter kommer Schweiz, genom Breel Embolo eller Dan Ndoye, kontra in 1-0 omkring 20 minuter in i matchen. Det leder i sin tur till att de blågula nackarna börjar hänga och att Schweiz gör ytterligare två innan Sverige får till en reducering. Således lämnar Schweiz Solna med en 3-1-seger.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Jag väljer att vara försiktigt optimistisk och säger att Sverige vinner med 2–1. Någon av Isak/Gyökeres gör första (den andra spelar fram) och sedan tror jag att Lucas Bergvall avgör med sitt första landslagsmål.

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson har varit kraftigt kritiserad under de senaste veckorna. Dansken fick hård kritik av Robin Olsen när målvakten valde att tacka för sig i landslaget och uttryckte att ”JDT” ”inte är en ledare han vill jobba med”. Tidigare landslagsspelare som Behrang Safari, Fredrik Ljungberg och Mikael Lustig har också riktat hårda ord mot det svenska landslaget under Dahl Tomassons ledning.

Jon Dahl Tomasson. Foto: Bildbyrån

FotbollDirekts panel har olika åsikter i frågan om Dahl Tomassons vara eller icke vara i landslaget.

Casper Nordqvist:

– Jag gillar Dahl Tomassons hårda, raka ledarskap – likaså hans försök att göra någonting nytt med detta landslag. Visst, det såg bedrövligt ut mot Kosovo men Barcelona föll i La Liga-premiären mot lilla Numancia hösten -08 och följde upp med 1-1 hemma mot Racing Santander med den upplaga som troligen är det bästa laget i modern tid. Alla måste börja någonstans. Dahl Tomasson ska inte bytas ut, det skulle heller inte Pep Guardiola göra som ny ”Barca”-coach efter en poäng på två inledande matcherna.

Tor Sundberg:

– Jag “sticker ut hakan” och säger att de två kommande kvalmatcherna avgör hans framtid. Även om allt handlar om resultat tror jag att danskens framtid är avhängigt hur hans landslag presterar mot Schweiz och Kosovo. Slutar dessa två matcher med tre poäng eller mer, efter två solida prestationer, kommer han att leda landslaget i nästa samling. Ser det däremot inte bättre ut än i septembersamlingen är det bäst för alla att gå skilda vägar, tror jag.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– I dagsläget så tror jag det, men mycket påverkas såklart av hur det ser ut både prestationsmässigt och resultatmässigt under den här samlingen. Problemet för mig är att om förbundet känner sig tvingade att byta så tycker jag inte att det finns något självklart alternativ att ta över.

Vem är drömersättaren om han lämnar?

Casper Nordqvist:

– Om ni nu tvingar mig så säger jag Uwe Rösler, expert på att göra bra resultat på kort tid – vilket ju är det som Sverige behöver göra nu.

Tor Sundberg:

– Nu förstår jag att frågan inte handlar om att Pep Guardiola skulle kliva in på evenemangsgatan i Sverige-kläder – utan att den grundar sig i någon form av rimlighet. Därför svarar jag Olof Mellberg eller Per-Mathias Høgmo. Båda två står just nu utan uppdrag och tror jag är cyniska nog för att se var problemen i landslaget sitter. Mellberg står dessutom själv noterad för spel i 117 landskamper och vet vad som krävs som spelare. Hos den förre BP-tränaren finns det också en märkbar glöd i ögonen som jag tror att spelarna skulle sporras av.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Så var det just det där med ersättare… I min värld finns inget drömnamn (som är realistiskt) tillgängligt utan skulle det bli så att förbundet väljer att sparka ”JDT” så tror jag att namn som Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf samt Henrik Rydström kommer att bollas upp som alternativ. Sedan tror jag att vi skulle avsluta VM-kvalet med Daniel Bäckström som interim.

Inför samlingen valde den mångårige landslagskeepern Robin Olsen att tacka för sig i ”Blågult”. Ordbråket som blossade upp mellan MFF-målvakten och Dahl Tomasson var hårt och intensivt, men både spelare och ledare har varit tydliga med att Olsens exit inte påverkar landslagets jakt på VM 2026.

Hur påverkar Olsen-gate landslaget?

Casper Nordqvist:

– När Nilsson Lindelöf väljer att tacka för sig i landslaget, vilket han med största sannolikhet gör efter VM, är alla spelare utbytta från Janne Anderssons prime i VM 2018. Spelare efter spelare har fasats ut, antingen redan under Janne men annars av Dahl Tomasson. Olsen out kändes som en tidsfråga, detta eftersom Viktor Johansson redan förra hösten i Nations League växte ut som en panter mellan stolparna i ”Blågult”. I Dahl Tomassons landslag lever ingen på gamla meriter – och Olsens senaste meriter med skakiga insatser i MFF och landslaget är inget att skryta med. Rätt val med målvaktsrockad och uppenbarligen hade det skadat med Olsen kvar i truppen med tanke på hur han reagerat på petningen.

Robin Olsen: Foto: Bildbyrån

Tor Sundberg:

– “Ingenting”, säger spelarna. Ganska mycket för somliga, skulle jag tro. Då handlar det framförallt om dynamiken mellan landslagsspelarna och förbundskaptenen. Känslan är att bandet mellan dansken och spelarna hänger på en skör tråd, som blev än skörare i samband med att Olsen valde att tacka för sig och rikta hård kritik mot Dahl Tomasson. Jag tror däremot inte att det kommer att märkas av på planen, det är trots allt professionella fotbollsspelare vi talar om.

Rasmus Hjortling Olofsson:

– Rent sportsligt hoppas jag att det inte påverkar allt för mycket, men det återstår att se, framförallt ifall Viktor Johansson skulle vara olycklig och stå för något mindre bra ingripande i fredagens match mot Schweiz. För gruppen kan det säkert påverka en del, framförallt för de som stått nära Robin i ”Blågult”, men min förhoppning och förväntan är att man kan lägga allt sådant åt sidan inför de kommande matcherna.

Matchen mot Schweiz startar klockan 20:45 på fredag.