Positiva beskedet om Rytting Kaneryd: ”100 procent”

Johanna Rytting Kaneryd har tampats med skador den senaste tiden. Chelsea-stjärnan missade Sveriges senaste VM-kvalmatch mot Danmark.

Inför drabbningen med Serbien ger förbundskaptenen Tony Gustavsson positiva besked.

– Full pott, 100 procent av spelarna tränade för fullt, inklusive Johanna Rytting Kaneryd. Med det sagt, med respekt för medicinska teamen i Chelsea och landslaget så får jag ett besked ikväll om hon kan spela, och hur många minuter, säger Tony Gustavsson till Fotbollskanalen.

Gustavsson förklarar att Rytting Kaneryd inte kan starta men hoppas ge henne minuter.

– Det vore ett fint offensivt verktyg att ha från bänken i en match där vi måste göra många mål.