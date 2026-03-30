Potter meddelar – Nordfeldt står igen: ”Närmare hundra”

SOLNA. Han vaktade målet mot Ukraina – och stod för en assist.

Nu meddelar Graham Potter att Kristoffer Nordfeldt kommer att stå i mål mot Polen i morgon.

– Det är en stor chans att det kommer att hända, säger han under måndagens pressträff.

Målvakts-situationen i det svenska landslaget var på mångas läppar inför samlingen. Detta med anledning av att både Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström dras med skador samt att Robin Olsen har valt att avsluta sin landslagskarriär.

Redan inför semifinalen mot Ukraina meddelade förbundskapten Graham Potter att AIK-målvakten Kristoffer Nordfeldt fick förtroendet mellan stolparna.

Efter segern i Valencia, där Nordfeldt stod för en assist och släppte in ett sent mål, har mycket talat för att 36-åringen skulle få chansen i finalen mot Polen. Nu bekräftar förbundskaptenen att så blir fallet.

På frågan om det är 99 procent stor sannolikhet att han spelar från start eller helt säkert svarar engelsmannen:

– Närmare hundra (procent).

Matchen mellan Sverige och Polen har avspark klockan 20.45 i morgon.