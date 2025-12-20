Sebastian Larsson: ”Jag har ett drömjobb just nu”

Sebastian Larsson blev kvar i landslaget trots att Jon Dahl Tomasson fick sparken.

Nu berättar han om ambitionerna med sitt tränarskap – som inte är helt slaget i sten.

– Jag är absolut inte färdig i mitt huvud med exakt vad jag vill göra, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Den före detta Premier League– och landslagsspelaren Sebastian Larsson, som avslutade sin karriär i AIK, har varit assisterande tränare i det svenska herrlandslaget sedan våren 2024.

Efter en resultatmässigt tung period under VM-kvalet fick Jon Dahl Tomasson lämna posten som förbundskapten. Kvar i staben blev dock Larsson, även om det inte var helt säkert.

– Jag har nog aldrig varit så långsiktig i mina tankar. Jag ser på det väldigt krasst att jag har ett drömjobb just nu. Gör man inget bra jobb får man gå, och jag har inte gjort något superjobb kan jag tycka med tanke på hur det har gått. Så tog jag det som en självklarhet att jag skulle få fortsätta? Nej, säger han till Expressen.

”Just nu drivs jag av att bli bättre på det”

Trots resultaten berättar Larsson att han lärde sig mycket av dansken under hans tid i landslaget. Det har han även gjort av den nya förbundskaptenen Graham Potter, trots att han bara har lett laget under en samling. Alla dessa intryck och lärdomar menar han utvecklar honom som tränare, även om han inte helt säkert vet om det är det han vill göra i framtiden.

– Jag tror att man måste jobba med mig själv, med hur man vill att sitt lag ska spela fotboll och hur de ska vara som grupp. Sen vad det får för effekt på hur folk utifrån ser mig, det får landa som det gör.

– Jag tycker att det här är fantastiskt kul. Sen tror jag att fotbollstränare, ja, just nu drivs jag av att bli bättre på det. Men jag är absolut inte färdig i mitt huvud med exakt vad jag vill göra, avslutar Larsson.

Sebastian Larsson noterades under sin karriär för 133 landskamper med Sverige, vilket gör honom till den fjärde meste spelaren någonsin.