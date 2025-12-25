Sjevtjenko inför playoff mot Sverige: ”Tuffast möjliga motståndare”

Sverige ställs mot Ukraina i semifinalen i VM-playoff.

Blågult hyllas av den ukrainske fotbollslegendaren Andrej Sjevtjenko.

– Det kommer att bli en batalj, säger han till Dagens Nyheter.

Foto: Bildbyrån

Efter att Sverige inte lyckats ta sig vidare genom gruppspelet i VM-kvalet stod det klart att playoff väntar. Då står Ukraina för motståndet. Landets största fotbollsspelare någonsin, Andrej Sjevtjenko, har stor respekt för det blågula motståndet.

– Vi fick förmodligen den tuffast möjliga motståndaren när vi drogs mot Sverige. Jag har väldigt mycket respekt för svensk fotboll, ni har alltid haft bra landslag och fina spelare, säger Sjevtjenko till DN och fortsätter:

– Oavsett ert misslyckade VM-kval är det alltid svårt att möta nordiska lag, för ni har så mycket kvalité, karaktär och identitet. Den liknar vår på många sätt. För att slå oss båda behöver man jobba hårt, det kommer att bli en batalj.

Ukraina har hemmafördel i playoff-semifinalen. På grund av Rysslands invasionskrig av Ukraina kommer matchen att spelas i Valencia i Spanien. En faktor som påverkar ekonomiskt menar Sjevtjenko.

– Vi spenderar en massa pengar på de här matcherna utan att kunna fylla arenorna. Det kostar ungefär fem gånger mer att spela hemmamatch på bortaplan för oss. Sponsorerna befinner sig i ett land i krig och deras resurser är begränsade. Jag kan inte gå till regeringen och kräva pengar för deras fokus är på att rädda landet. Vi måste göra allt vi kan utifrån vår egen budget och förlita oss på privata donationer för våra sociala projekt.

Matchen mellan Ukraina och Sverige spelas den 36 mars. Vinnaren går vidare till playoff-final mot Polen eller Albanien.