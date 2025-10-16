Svaret efter ryktena: ”Nästintill en plikt”

Svenska fotbollförbundet letar ny förbundskapten.

Då har den tidigare U21-bossen Bartosz Grzelaks namn nämnts som en kandidat.

–Det är en självklarhet att man hade sagt ja, säger han till Norrortssporten.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson har fått lämna posten som förbundskapten för det svenska herrlandslaget efter fiaskot i kvalet till VM 2026. Dansken blev den första någonsin att få sparken från herrlandslaget. Nu är Svenska fotbollförbundet på jakt efter en ny förbundskapten inför den avslutande kvalsamlingen i november.

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att SvFF redan varit i kontakt med den norska fotbollsikonen och tidigare Manchester United-tränaren Ole Gunnar Solskjær. Tidigare under torsdagen rapporterade Expressen att förbundet, med fotbollschef Kim Källström i spetsen, identifierat Graham Potter som huvudspåret i jakten på den nya förbundskaptenen.

Enligt tidningen ska förhandlingar mellan parterna inledas inom en snar framtid.

Doldisen: ”Smickrande”

Ytterligare ett namn som har nämnts i samband med landslagsjobbet är den tidigare U21-förbundskaptenen och AIK-tränaren Bartosz Grzelak. Den 46-årige tränaren är utan jobb sedan han lämnade ungerska Ujpest FC i våras.

– Det är så klart smickrande att ens bli omnämnd i såna sammanhang men det är inget jag har funderat på, säger han till lokaltidningen Norrortssporten men vill inte kommentera om han har varit i kontakt med SvFF.

– Som princip pratar jag aldrig i media om eventuella klubbar och liknande. Jag vet att en del tränare gör det men jag har valt den vägen och så får det förbli.

Bartosz Grzelak i U21-landslaget, 2019. Foto: Bildbyrån

Samtidigt berättar Grzelak att det hade varit en ”självklarhet” att tacka ja till jobbet om han skulle bli erbjuden.

– Det är en självklarhet att man hade sagt ja. Det är en ära att leda ett svenskt landslag och det tror jag de flesta tränarna tycker. Det är väl nästintill en plikt att inställa sig om förbundet kallar och man är tillgänglig, säger tränaren.