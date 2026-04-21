Sverige tvingas böta – efter buropen mot Polen

Under Polens nationalsång buade svenska supportrar.

Nu straffas Svenska Fotbollförbundet med böter av Fifa.

Boten ligger på knappt 90 000 kronor.

Sverige fick böter efter olämpligt uppträdande i VM-kvalmatchen mot Schweiz.

Nu meddelar SvFF att de straffas av Fifa igen. Denna gång på grund av att svenska supportrar buade under Polens nationalsång inför playoff-finalen på Strawberry Arena.

Boten landar på 90 000 kronor och förbundet kommer inte att överklaga.

– Vi beklagar det inträffade och delar FIFA:s uppfattning att burop mot våra gästers nationalsång är respektlöst. Vi vill inte se sådant beteende från vår publik, säger SvFF:s generalsekreterare Niclas Carlnén och fortsätter:

– Vi är mycket glada över och uppskattar den lojalitet och det engagemang som våra supportrar visar för våra landslag. Men vi vill vara tydliga här, man ska uppträda korrekt när nationalsångerna spelas.

Härnäst ställs Sverige mot Grekland i ett genrep den 4 juni på på hemmaplan.