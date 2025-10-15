”Tolles” svar om landslaget: ”Alltid intressant”

Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand görs aktuella för landslaget.

Nu svarar ”Tolle” om uppgifterna.

– Det är ett superfint, hedersamt och fint uppdrag, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson har fått sparken efter fiaskot i VM-kvalet. Nu jobbar herrlandslaget aktivt med att hitta en ersättare innan den sista kvalsamlingen i november.

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att Svenska fotbollförbundet redan har tagit kontakt med den tidigare Manchester United- och storspelaren Ole Gunnar Solskjaer om jobbet. Även den tidigare Djurgårdsduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har gjorts aktuell för jobbet, och enligt FotbollDirekts uppgifter kommer de två ex-spelarna att tacka ja om förbundet ställer frågan.

– Det är klart att det är ett superfint, hedersamt och fint uppdrag. Ett sådant jobb är alltid intressant, säger Lagerlöf till Fotbollskanalen.

”Tolle” hymlar inte med att rollen som svensk förbundskapten är en attraktiv sådan.

– Det är ett superintressant uppdrag. Sedan är det klart att det handlar om förutsättningarna och vad som gäller. Det är vad jag har att säga om det. Det är ett av de finaste jobben man kan ha inom svensk fotboll och ett superintressant uppdrag, säger han.