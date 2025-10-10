LIVE: Sverige – Schweiz i VM-kvalet

Sverige står inför en tuff uppgift i VM-kvalet då man välkomnar Schweiz till Nationalarenan.

Detta då man är i stort behov av tre poäng för att hålla drömmen om en direktplats till VM vid liv.

På plats i Solna finns FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist, som du kan chatta och följa matchen med!

Foto: Bildbyrån

Ett oavgjort resultat borta mot Slovenien blev en smärtsam förlust mot Kosovo i Pristina omgången efter.

Det innebär att Sverige nu står på en poäng efter två omgångar av VM-kvalet och är pressade att vinna hemma mot Schweiz.

Kvällens match spelas på Nationalarenan i Solna och har avspark klockan 20.45. Har du inte möjlighet att se matchen på plats har FotbollDirekt sammanställt en guide där du kan ta reda på hur du kan se matchen.

På Strawberry arena finns FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist som du också kan följa matchen med. Passa gärna på att ställa frågor till honom under matchens gång!