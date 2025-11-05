TV: Potter om jobbiga samtalet till Salétros

SOLNA. Graham Potter chockade alla genom att rata Anton Salétros i sin första landslagstrupp.

I en tv-intervju med FotbollDirekt berättar nya förbundskaptenen om jobbiga samtalet till AIK-kaptenen.

– Det är mitt jobb, men det är inte lätt, säger engelsmannen.

Foto: Bildbyrån

När Jon Dahl Tomasson tog ut sin första landslagstrupp i mars 2024 överraskade han genom att ta ut AIK:s Anton Salétros, som tidigare aldrig varit med i det svenska A-landslaget.

Därefter blev mittfältaren snabbt ordinarie i danskens startelva och förblev så tills Dahl Tomasson sparkades i oktober.

Ny förbundskapten är Graham Potter och under onsdagen presenterade han sin första landslagstrupp till VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien nu i november. Den stora skrällen? Att Anton Salétros saknades helt.

I en tv-intervju med FotbollDirekt berättar nu Potter varför han ratar en spelare som nyss var ordinarie på landslagets mittfält.

– Det här var mitt beslut, så klart. Anton har gjort det riktigt bra. Jag har pratat med honom och har den fullaste respekten för honom, säger Potter och fortsätter:

– Vi bestämde att ha lite olika typer av spelare nu. Vi har många mittfältare och valde andra.

Hur reagerade Salétros när du pratade med honom? Var han chockad?

– Nej nej, vi hade en bra dialog. En riktigt bra dialog. Som sagt, jag har den fullaste respekten för honom.

Får frågan om tuffa beskedet: ”Inte lätt att prata med spelare”

Nästa landslagssamling sker först i mars och Potter menar att Salétros mycket väl kan vara med då.

– Självklart, ingen dörr är stängd. Det är långt kvar till mars och jag måste välja ut 26 spelare, det är inte lätt.

Med tanke på att Salétros varit given under Jon Dahl Tomasson, var du nervös när du skulle ringa Salétros och meddela att han inte är uttagen?

– Det är självklart inte lätt att prata med spelare. Jag vet att det är mitt jobb, men det är inte lätt.