Tyska kaptenen skadad igen – missar VM-kvalet

Den tyska kaptenen Giulia Gwinn har lämnat landslaget.

Hon har drabbats av en axelskada, det bekräftar hennes klubblag Bayern München.

Foto: Bildbyrån

Giulia Gwinn skadade knät i EM i fjol. I gårdagens VM-kval match var olyckan framme igen. Den tyska lagkaptenen skadade axeln allvarligt.

Gwinn har nu lämnat landslaget för att åka hem till München och klubblaget Bayern München.

Klubben bekräftar att axeln var ur led och ännu är det oklart när hon kan vara åter i spel. Gwinn är lagkamrat med Magdalena Eriksson.