Uppgifter: Ballard kan missa play-off mot Italien

Dan Ballard kan missa Nordirlands VM play-off mot Italien.

Detta på grund av skada.

Sunderland-försvararen tvingades kliva mot Brighton den 14 mars och missade söndagens 2–1-seger mot Newcastle.

Varken Sunderland eller det irländska fotbollsförbundet har formellt meddelat att han kommer att vara otillgänglig, men en uppdatering om Ballards tillstånd väntas senare under måndagen, det uppger BBC.

Ballard togs ut i Nordirlands trupp när den presenterades förra veckan, där förbundskapten O’Neill sa att han ”inte visste den exakta omfattningen” av skadan.

Om Nordirland besegrar Italien på torsdag kommer de att resa till Wales eller Bosnien-Hercegovina för playofffinalen den 31 mars.