Uppgifter: Chelsea-stjärnan missar VM
Estevao ådrog sig en lårskada i helgen.
Nu kan skadan sätta stopp för VM i sommar.
Det rapporterar The Athletic.
Det var i helgen som Estevao ådrog sig en skada i baksida lår i Chelseas match mot Manchester United.
Brassens skada uppges vara så pass allvarlig att han ser ut att missa VM-slutspelet i sommar. Enligt The Athletic är hans hamstringskada grad fyra, vilket innebär att en comeback innan VM är osannolikt.
Brasilien spelar i samma VM-grupp som Marocko, Haiti och Skottland.
Estevao noteras för åtta mål och fyra framspel på 36 matcher i Chelsea den här säsongen.
