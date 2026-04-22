Uppgifter: Chelsea-stjärnan missar VM

Estevao ådrog sig en lårskada i helgen.

Nu kan skadan sätta stopp för VM i sommar.

Det rapporterar The Athletic.

Det var i helgen som Estevao ådrog sig en skada i baksida lår i Chelseas match mot Manchester United.

Brassens skada uppges vara så pass allvarlig att han ser ut att missa VM-slutspelet i sommar. Enligt The Athletic är hans hamstringskada grad fyra, vilket innebär att en comeback innan VM är osannolikt.

Brasilien spelar i samma VM-grupp som Marocko, Haiti och Skottland.

Estevao noteras för åtta mål och fyra framspel på 36 matcher i Chelsea den här säsongen.