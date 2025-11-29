Uppgifter: Där kan Ukraina mot Sverige spelas

Ukraina har gjort sitt val inför playoff-semifinalen mot Sverige.

Enligt sajten Sport.ua vill Ukraina spela matchen i Spanien.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Sverige ställs mot Ukraina i semifinalen i VM-playoff. Ännu är det inte fastställt var matchen kommer att spelas.

Sedan Rysslands invasion har Ukraina inte kunnat spela landskamper i hemlandet. I stället har landet behövt spela i exil och inför drabbningen med Blågult har det funnits flera alternativ för en tänkbar spelplats.

Enligt den ukrainska sajten Sport.ua, finns det tre olika städer i Spanien som kan vara alternativ för playoff-semifinalen.

Ukraina måste ange vilken plats det vill spela på innan den 8 december.

Playoff-semifinalen mellan Ukraina och Sverige spelas den 26 mars 2026. Vinnaren går vidare till final, där Polen eller Albanien väntar.