Uppgifter: Klinsmann aktuell som ny förbundskapten för Tjeckien

Efter fiaskot mot Färöarna och Ivan Hašeks avgång uppges Jürgen Klinsmann vara i samtal med Tjeckiens fotbollsförbund om att ta över som ny förbundskapten.

Foto: Bildbyrån

Efter Tjeckiens fiasko mot Färöarna i VM-kvalet i oktober, sparkade man sin förbundskapten Ivan Hašek.



Jakten på en ersättare har inletts och enligt transferspecialisten Nicoló Schira är 61-årige Jürgen Klinsmann en kandidat. Klinsmann har varit utan uppdrag sedan han fick sparken i Sydkorea i början av 2024.



Under sin tränarkarriär har han bland annat lett Tysklands och USA:s landslag samt Bundesliga-klubbarna Hertha Berlin och Bayern München.

Tjeckien ligger för närvarande tvåa i sin VM-kvalgrupp, tre poäng bakom Kroatien som har en match mindre spelad.

Skulle Tjeckien sluta tvåa väntar playoff till VM 2026, där man i så fall kan möta Sveriges herrlandslag.