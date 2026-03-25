Viktigaste landskampen på åtta år – Sveriges väg till playoff 

För drygt åtta år sedan besegrade Sverige Italien med 1-0 över två möten – och tog sig till VM 2018.

Under torsdagen väntar den viktigaste landskampen sedan dess, då man ställs mot Ukraina i playoff-semifinal.

Så har Sveriges väg till måstematchen sett ut.

Buropen ekade under Sveriges nationalsång på San Siro i Milano. Jakob Johansson hade gjort matchens enda mål i hemmamötet mot Italien tre dagar tidigare och Janne Anderssons landslag hade en VM-biljett i sina egna händer.

“Gli azzurri”, som det italienska landslaget kallas, ägde bollen i 74 procent av matchen och fullkomligt överöste Sveriges straffområde med inlägg och skott. Totalt sett avlossade italienarna 20 skott under matchen men målvakten Robin Olsen och den svenska backlinjen såg till att nollan hölls intakt.

När domaren blåste för fulltid föll de italienska spelarna ner i gräset samtidigt som de svenska plötsligt fick spring i benen och skrek ut sin glädje över avancemanget till mästerskapet i Ryssland.

Sedan mirakelmatchen i Milano har drygt åtta år passerat. Janne Andersson har tackat för sig med en kvartsfinal i VM som bästa merit och Jon Dahl Tomasson har blivit Graham Potter. Nu väntar en mycket spännande playoff-semifinal mot Ukraina på neutral plan i Valencia där en seger innebär en direkt avgörande match mot Polen eller Albanien nästa tisdag.

Men, hur kommer det sig egentligen att Sverige nu ska spela en av sina viktigaste matcher på flera år?

Vägen till VM-playoff

Viktor Gyökeres, Anton Salétros och Dejan Kulusevski firar ett mål i 6-0-segern mot Azerbajdzjan 2024. Foto: Bildbyrån.

Innan VM-kvalet drog igång hade Janne Anderssons landslag kommit sist i Nations Leagues B-division vilket innebar spel i den näst sämsta divisionen (C) under hösten 2024.

Där tog Jon Dahl Tomassons landslag 16 av 18 möjliga poäng i en grupp med Slovakien, Estland och Azerbajdzjan. Gruppsegern innebar inte endast avancemang till B-divisionen – utan även en extrachans till spel i VM 2026.

Av de tolv gruppvinnarna i Nations Leagues samtliga divisioner delades fyra playoff-platser ut till de fyra bästa gruppvinnarna som inte hade kvalificerat sig till VM genom det ordinarie kvalspelet.

Tur var det för Sverige som endast tog två poäng i sin VM-kvalgrupp med Kosovo, Schweiz och Slovenien som motståndare. I och med förstaplatsen i Nations Leagues C-division under hösten 2024 hade man dock möjlighet till en plats i utslagningsturneringen i mars 2026 – som man också knep tack vare att andra gruppvinnare kvalificerade sig till turneringen via VM-kvalet. Detta trots att man var rankad som den tionde bästa gruppvinnaren i turneringen.

I playoff-spelet kunde Sverige ha lottats mot länder som Italien, Danmark, Turkiet eller Ukraina – som alla återfanns i seedningspott ett. Detta då Blågult placerade sig i den fjärde, och sista seedningspotten.

Den 20:e november såg VM 94-hjälten Martin Dahlin till att dra Sveriges namn tillsammans med Ukraina vilket innebar att man missade tuffare motstånd i form av Italien. Bredvid sig i samma utslagsgrupp lottades Polen (från seedningspott två) och Albanien (från seedningspott 3).

Så spelas playoff-turneringen

Ukraina-spelarna inför matchen mot Frankrike i VM-kvalet 2025. Foto: Bildbyrån.

I morgon, den 26 mars, spelar Sverige semifinal mot Ukraina på neutral plan i Valencia, Spanien. Matchen har avspark klockan 20.45 och har tämligen enkla förutsättningar.

Har inget lag vunnit efter 90 ordinarie spelminuter väntar förlängning i 30 minuter. Är ställningen fortsatt oavgjord väntar straffsparksläggning i fem omgångar. Skulle vi inte ha en vinnare efter de tio straffarna avgörs det hela i sudden death från elvameterspunkten, fram till att en finalplats har korats.

Segraren i semifinalen mellan Ukraina och Sverige kommer att ställas mot vinnaren i den andra semifinalen mellan Polen och Albanien, som spelas samtidigt som Sveriges match. Finalen kommer att spelas på hemmaplan för vinnaren mellan Ukraina och Sverige och har avspark på tisdag den 31 mars, klockan 20.45. För svensk del kommer den eventuella finalen att spelas på Nationalarenan i Solna, Strawberry arena.

Skulle Graham Potters landslag förlora sin semifinal mot Ukraina kommer man att spela en träningsmatch mot förloraren i den andra semifinalen. Skulle det bli fallet kommer träningsmatchen att spelas på Strawberry arena under tisdagen med samma avsparkstid.