Alm optimistisk trots skadan: ”Positiv som människa”

Det var i matchen mot Mjällby AIF som ÖIS-förvärvet Rasmus Alm skadade sig.

Då berättar 30-åringen att han har valt glädjen.

Örgrytes nyförvärv Rasmus Alm, 30, skadade sig i matchen mot Mjällby AIF förra helgen. Under onsdagen bekräftade göteborgsklubben att prestigeförvärvet väntas bli borta sex till åtta veckor, och därmed missa hela vårsäsongen. Det ska enligt klubben röra sig om en ledbandsskada i knät.

Alm själv har dock inte låtit sig påverkas allt för mycket av det dystra beskedet, trots den förhållandevis långa frånvaroperioden som väntar.

– Det är tråkigt, men jag är för positiv som människa för att gå och grubbla. Jag ser bara fram emot att ta de steg jag tar nu för att kunna röra mig igen, säger Alm till GP.

Det är inte heller första gången som yttern dras med skador, det gjorde han även under sin tid i MLS.

– Ja, men man blir inte van. Sen är detta en helt annan typ av skada. Nu vet jag hur lång tid det tar – och sen är man klar förhoppningsvis, säger han och avslutar:

– Så det är väl bara att vara så positiv som möjligt och hjälpa till med det man kan.







