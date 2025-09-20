Amin Boudri: ”Mycket respekt till Fidde”

GÖTEBORG. Amin Boudri rapporterades ha träningsvägrat för att lämna Gais.

Då gick tränaren Fredrik Holmberg ut och dementerade uppgifterna.

– Det var stort av honom att gå ut och ta på sig det, säger Gais-stjärnan till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Gais gick som tåget, stormade mot den allsvenska toppen och hade en förlustfri svit på elva raka matcher. Atlet- och idrottssällskapet var den allsvenska våren och sommarens lag.

Nu, när allsvenskans 24:e omgång sparkas i gång, har Gais helt plötsligt förlorat tre av sina fem senaste matcher i allsvenskan och grönsvart har halkat efter toppen av tabellen. Under lördagen gästas Göteborgarna av västkustrivalen Elfsborg och hoppas då kunna vända på den negativa trenden.

– Jag tror att vi är lite revanschsugna efter matchen sist. Vi kommer göra en bra match, säger Amin Boudri.

20-åriga Boudri och Gais kommer senast från en överraskande 3–0-förlust borta mot Sirius.

– Vi var alla lite sega. Vi kom inte riktigt upp i vår nivå. Det är bara att rycka upp sig själv, fortsätter mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

”Det är stort av honom”

Gais-succén Amin Boudri har vuxit ut till en av seriens bästa spelare. 20-åringen har stått för fyra mål och en assist denna säsong och har imponerat med sin irrationella spelstil.

För lite drygt två veckor sedan kom uppgifter om att Boudri ska ha vägrat att träna med Gais inför derbyt mot Häcken i slutet av augusti. Fotbollskanalen rapporterade att klubben ska ha valt att tacka nej till flera bud på spelaren vilket ska ha fått Boudri att försöka tvinga sig bort från Gais.

Den påstådda konflikten visade sig inte stämma och både Gais och Boudri själv har dementerat uppgifterna om träningsvägran.

– Det är inget som stör mig. Jag vet vad som hände på riktigt, och grabbarna vet. De får skriva vad de vill, säger han och berättar att han har lämnat situationen bakom sig.

Kort efter de initiala rapporterna om en eventuell konflikt mellan Gais och Amin Boudri slog tränaren Fredrik Holmberg fast att det inte rörde sig om någon träningsvägran från 20-åringens sida. I en intervju med FotbollDirekt berättade han att det var hans eget beslut att ta Boudri ur träning inför derbyt mot Häcken.

– Nej, det stämmer verkligen inte. Jag har däremot sagt till honom att inte träna inför Häcken, sa ”Fidde” till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

– Det var stort av honom att gå ut och ta på sig det. Mycket respekt till honom, säger Boudri.

”Kan ha funnits intresse”

Enligt tidigare uppgifter ska Djurgården vara en av klubbarna som lade ett bud på mittfältaren i somras. En annan ska vara en icke namngiven klubb som spelar i Champions League. Enligt Fotbollskanalen skulle buden ha inneburit försäljningsrekord för Gais.

– Det kan ha funnits intresse. Säkert, säger han med ett stort leende.

Hur kommer det sig att du valde att stanna?

– Jag trivs bra här. Vi får köra på och köra klart säsongen, minst. Det är bara att njuta.

Hoppas du komma iväg efter säsongen?

– Vi får se vad som kommer, men just nu är mitt fokus och mina tankar här. Jag bryr mig inte så mycket.

Matchen mellan Gais och Elfsborg startar klockan 15:00 under lördagen.