Årets unga spelare om framtiden: ”Bara fokus på Blåvitt”

SOLNA. Han flyttades upp till A-laget inför årets säsong.

Nu har IFK Göteborgs Noah Tolf utsetts till årets unga spelare på Allsvenskans Stora Pris.

– Man märker att måendet på Kamratgården är mycket bättre den här säsongen, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2025 som Noah Tolf, 20, flyttades upp till IFK Göteborgs A-lag och skrev sitt första proffskontrakt.

Mindre än ett år senare hade ytterbacken från Alingsås tagit sig till Stockholm för att närvara vid galan Allsvenskans stora pris där han under kvällen utsågs till årets unga spelare av juryn.

Det menar 20-åringen är en konsekvens av det “Blåvitt” har gjort under året.

– Jag är jättetacksam över att få den här utnämningen och det är lite av ett kvitto på en bra säsong. Jag är väldigt tacksam, säger Tolf till FotbollDirekt.

Som Tolf är inne på har hans IFK Göteborg tagit rejäla steg under året vilket ledde till en fjärdeplats i allsvenskan – som eventuellt kan leda till Europakval under sommaren.

– Det har varit otroligt skönt faktiskt. Jag var ju med mycket och tränade med A-laget förra året och man märker att måendet på Kamratgården är mycket bättre den här säsongen än vad det har varit tidigare.

Hyllar tränarduon: ”All cred till dem”

Foto: Bildbyrån.

Stefan Billborn och Joachim Björklund har fått otroligt mycket beröm. Hur viktiga har de varit när de har fått sätta sin prägel på riktigt?

– Beröm ska de ha, konstaterar Tolf.

– Jag är jättetacksam över att ha dem som coacher. De har satt en tro på det vi gör och visar hur vi ska göra för att sätta våra egenskaper i spel. All cred till dem, de har gjort det jättebra.

Gör man det bra som ung spelare i allsvenskan brukar inte intresse från utländska klubbar dröja. Än mindre om man vinner priset som årets unga spelare. Frågan är därför om Noah Tolf blir kvar i IFK Göteborg nästa säsong?

– Just nu har jag bara fokus på Blåvitt. Jag vill bara spela matcher och här får jag spela på vänsterbackspositionen, vilket är det jag kommer att göra.

Benjamin Nygren gjorde runt ett halvår i klubben innan han lämnade – men du satsar på att vara kvar och etablera dig ännu mer?

– Ja, alltså… Det är svårt att säga men mitt mål är bara att spela matcher just nu. Gör jag det här kommer jag att vara hur nöjd som helst.

Med en fjärdeplats i allsvenskan kan IFK Göteborg som sagt knipa en plats i kvalet till Conference League nästa sommar – i det fall att de själva eller något av topp tre-lagen vinner cupen. Det menar Tolf hade varit en extra krydda på säsongen.

– Det är klart att det blir en liten extra bonus för laget att åka ut och spela Europa till sommaren, det är det alla lag strävar efter. Det hade bara varit ett plus, avslutar årets unga spelare i allsvenskan.