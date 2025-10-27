Bajen-stjärnans chock: ”Jag kunde inte det i dag”

Hammarby gjorde tre mål i första halvlek mot MFF.

Efter matchen avslöjade Nahir Besara vad han sa till laget i halvtid.

– Den var galen, säger han till HBO Max efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby besegrade MFF med 3–1 och där alla Bajens gjordes i den första halvleken. Det var en nöjd lagkapten Nahir Besara efter slutsignal.

– Jag tycker att själva prestationen var riktigt bra i dag. Vi mötte Malmö på bortaplan och media hade lagt upp att vi inte vunnit här på 17 år och allt möjligt. Vi försökte använda det som lite bensin innan matchen, att när den tuffaste utmaningen kommer, så reser sig de starkaste soldaterna. I dag visade vi det, säger han till HBO Max.

För Besara kom det som en chock när de ledde med 3–0 i halvtid och han skulle in och mana på sina lagkamrater.

Den (första halvlek) var galen. Man brukar säga: ”Grabbar, glöm vad vi gjort i första halvlek och tänk på andra”. Jag kunde inte det i dag, jag sa bara: ”Det är det bästa laget jag spelat i och jag är väldigt stolt över att se hur ni presterar men det finns en till halvlek och det gäller att gå ut och vinna den också”.

Besara var spelaren som öppnade målskyttet i matchen mot MFF. Fullträffen blev hans nummer 17 och gick därmed upp i delad skytteligaledning med Djurgårdens August Priske.

– Det är kul att göra mål och få vara med och tävla där uppe, men de andra är riktigt heta, så det blir svårt att hålla förstaplatsen.

Bajens seger innebär att de säkrar andraplatsen i allsvenskan.