Bajenstjärnan lättad – trots allt: ”Jag hade tur”

STOCKHOLM. Han var rädd att säsongen redan var över.

Därför är det en lättnad för Tesfaldet Tekie att bara Svenska cupen ser ut att vara körd för honom själv.

– För mig är det jättebra nyheter, säger mittfältaren.

”Jag spelar hellre 1-1 än att det här ska hända. Jag är allvarlig. Det är inte bara för att det handlar om min vän. Han är min kollega och min lagkamrat, så då kryssar jag hellre än att han ska råka ut för det här.”

Warner Hahn var trots segern mot Brage i Svenska cup-premiären fly förbannad när han mötte media i den mixade zonen.

Målvakten tänkte bara på Tesfaldet Tekie och den otäcka skada som mittfältaren såg ut att ha råkat ut för i fredags.

I Hammarbyled har det fruktats det värsta, att säsongen nu var över för Tekie redan efter första tävlingsmatchen.

Därför att han själv lättad att han redan till den allsvenska premiären kan vara tillbaka.

– Jag blir borta i några veckor, fram till premiären i alla fall. För mig är det jättebra nyheter, säger han och fortsätter:

– Nu har vi gjort undersökningar och jag kan säga att jag hade tur som fick en sådan här skada.

Stämmer in i Hahns kritik: ”Kan vara farligt”

Tekie medger att han var nervös inför beskedet.

– Jag var rädd för det värsta tänkbara… korsbandsskada.

Precis som Hahn är Tekie irriterad över att tacklingen på honom inte resulterade i en utvisning på Brages Alex Mortensen.

– Jag var besviken över att domaren inte var mer tydlig och visade rött, för det var ju solklart… skyddar vi inte spelare när de åker på så solklara tacklingar kan det vara farligt.