Warner Hahn rasar: ”Löjligt, då spelar jag hellre 1-1”

STOCKHOLM. Tesfaldet Tekie kan ha råkat ut för en otäck skada.

Men det kostade inte Brage något rött kort.

Det får Hammarbys målvakt Warner Hahn att koka.

– Jag spelar hellre 1-1 än att det här ska hända. Jag är allvarlig, säger han efter 2-0-segern.

Foto: Bildbyrån

Hammarby tog en planenlig seger i Svenska cupens gruppspelspremiär under fredagskvällen.

Segersiffrorna skrevs till 2-0 efter mål av Elohim Kaboré och Nahir Besara i andra halvlek.

Stort fokus efteråt handlade om Graham Potters närvaro på 3Arena, men också kring den skada Tesfaldet Tekie åkte på i den andra halvleken.

Det kan röra sig om en allvarlig knäskada, men trots den sena tacklingen klarade sig Alex Mortensen undan rött kort.

Hammarbys målvakt Warner Hahn fly förbannad efteråt.

– Det viktigaste för domarna är att skydda oss spelare, men det här var inte säkert överhuvudtaget. Det är fullständigt löjligt och det har längre ingenting med fotboll att göra, säger Hahn om den tackling som han menar var regelvidrig.

– Om det är så här vi ska spela… då är det bättre att vi inte spelar cupen eller mot lag från superettan. Då spelar jag hellre ingen match alls. Det här var för mycket och det gör mig väldigt arg.

Stjärnmålvakten som i mars kan kvala in till VM med Surinam lämnar 3Arena som vinnare, men det struntar han i.

– Jag spelar hellre 1-1 än att det här ska hända. Jag är allvarlig. Det är inte bara för att det handlar om min vän. Han är min kollega och min lagkamrat, säger Hahn om Tekie och tillägger:

– Så då kryssar jag hellre än att han ska råka ut för det här.