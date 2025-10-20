Bergström om cykelsparken: ”Inte så graciöst…”

Mjällby AIF stormar mot SM-guld.

Blekingeklubben leder mot IFK Göteborg med 2–0 i paus.

– Det är ju kanon givetvis, säger Mjällby-anfallaren Jacob Bergström i paus till HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen spelar Mjällby mot IFK Göteborg. En match där Maif kan säkra ett historiskt SM-guld vilket de är på väg att göra.

I den första halvleken tog Mjällby ledningen efter en cykelspark av Jacob Bergström. Kort senare kom utökningen till 2–0 då Tom Pettersson petade in bollen efter en tilltrasslad situation.

– Det är ju kanon givetvis. 2–0, säger Bergström i paus till HBO Max.

Det första målet var ett konstnummer av Maif-anfallaren. Enligt honom själv var den inte lika vacker som han först trodde.

– Jag tror inte det är så graciöst som jag kände att det var men…nej, det var otroligt skönt att få göra någonting annat än en ”tap-in”. Den får jag vara nöjd med.

