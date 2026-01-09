Besara och Samuelsson återförenade: ”Alltid gillat Fredde”

ÅRSTA. Nahir Besara slog igenom i Assyriska FF i början av 2010-talet, med bland annat Fredrik Samuelsson som lagkamrat.

Nu 13 år efter att Besara lämnat Södertäljeklubben så återförenas duon, detta då Samuelsson tagit plats som assisterande tränare i Hammarby.

– Jag har alltid gillat ”Fredde” och han har gjort ett otroligt jobb i HTFF så det är kul att han får chansen att vara här uppe, säger Besara om sin nygamle kollega.

2008 flyttades en ung Nahir Besara upp i Assyriska FF:s A-lag och i Södertäljeklubben blev han då lagkamrat med den rutinerade försvararen Fredrik Samuelsson. Duon spelade ihop tills att Besara lämnade Assyriska för Hammarby inför säsongen 2013.

Sedan dess har deras vägar korsats via Hammarby då Samuelsson tränat klubbens P17- och P19-lag samt nu senast HTFF, men till den här säsongen så är duon återigen kollegor på riktigt. Samuelsson är som bekant ny assisterande tränare till Kalle Karlsson i Hammarby.

– Det är såklart kul, jag och Fredrik har känt varandra väldigt, väldigt länge, sen jag var 17 år tror jag. Jag har alltid gillat ”Fredde” och han har gjort ett otroligt jobb i HTFF så det är kul att han får chansen att vara här uppe, säger Nahir Besara om sin förre lagkamrat och nu nya assisterande tränare.

Vad tror du att han kan bidra med?

– ”Fredde” kan bidra med mycket, han är en klok tränare, samtidigt väldigt energisk. Jag tror att hans främsta egenskaper är att han är taktiskt skicklig och får ut max av varje spelare.

”Han har en jävla karaktär”

Hammarby-stjärnan är inte ensam om att tro att 45-åringen kan komma att bidra med mycket.

Oscar Steinke Brånby som imponerade stort under Samuelssons ledning i HTFF förra säsongen är positiv till att fortsatt få jobba med honom och han tror att han kan bidra med mycket.

– Han har en jävla karaktär. Han är bra på att få in ”go”, han är bra på att hantera människor. Så jag tror dels fotbollsmässigt men också hur man ska bete sig, han är bra på att få in att spelare ska jobba hårt och göra sin roll. Så jag tror han kan bidra med mycket bra, säger Steinke Brånby.